Plusieurs dizaines de personnes, opposées à un concert de l’artiste américaine Kali Malone dans une église de Carnac (Morbihan), ont empêché la tenue du spectacle samedi. Selon les organisateurs et le maire, les manifestants avaient le « profil de l’extrême droite catholique ». « Une de mes adjointes a pris une claque de la part d’une des rares jeunes femmes qui étaient dans l’assistance », a déploré le maire de Carnac, Olivier Lepick, indiquant qu’il allait porter plainte dimanche.

L’élu explique être « arrivé sur place suite à un appel de la gendarmerie » et avoir constaté qu’une quarantaine de manifestants « occupaient le parvis de l’église et empêchaient les gens (…) de rentrer ». Ces manifestants étaient « assez jeunes, entre 25 et 35 ans » et avaient le « profil de l’extrême droite catholique », a-t-il indiqué, précisant qu' » aucun n’est de Carnac, aucun n’est de la paroisse ».

« Suite à une manifestation d’un mouvement catholique intégriste d’extrême droite (militants extérieurs à la paroisse de Carnac) impliquant une vingtaine d’individus (…), le concert de Kali Malone a été annulé », ont déploré les organisateurs dans un communiqué. Il s’agissait d’un des concerts du festival « You Origin » qui se déroule « au milieu des menhirs mais aussi dans l’église Saint-Cornély et la chapelle de Kergroix ».

« Triste de céder face à ce type d’intimidation »

« Le maire de Saint-Brevin vient de démissionner, je ne dirais pas que c’est notre quotidien, mais ce genre de manifestations, d’agressivité sur les élus est de plus en plus prégnante », a regretté Olivier Lepick expliquant avoir été « particulièrement triste de céder face à ce type d’intimidation ». « Suite à un appel avec le père Dominique, qui est l’affectataire de l’église, on a décidé d’annuler le concert vers 23h, parce qu’aucune manifestation culturelle ne vaut la violence que ces jeunes gens étaient prêts à utiliser », a-t-il détaillé.

« Il n’y avait pas beaucoup de gendarmes et pas beaucoup de policiers, donc c’était un peu compliqué », a-t-il ajouté, précisant qu’un premier concert de l’artiste s’était déroulé sans encombre vendredi dans l’église. A son arrivée sur place, Olivier Lepick indique que le représentant des manifestants lui avait expliqué « qu’il était contre le fait qu’on joue de la musique électronique dans l’église ». L’élu a alors répondu « que l’évêché, le comité paroissial, notre curé, tout le monde avait validé ce contrat et qu’il n’était en rien une profanation ou un manque de respect de la foi ».