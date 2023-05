« Evidemment », l’Eurovision a animé ce week-end. Et pas toujours pour les bonnes raisons. Mais le concours de chansons n’est pas le seul événement à avoir animé ce samedi et ce dimanche de mai. On vous résume le week-end.

1. Volodymyr Zelensky attendu à Paris en fin de journée

Après Le Vatican et Rome, samedi, Berlin, ce dimanche, le président ukrainien doit arriver dans la soirée à Paris. Il s’agit de la deuxième visite du chef de l’Etat ukrainien dans la capitale depuis le début de l’offensive russe dans son pays en février 2022. Emmanuel Macron l’avait déjà reçu le 8 février à l’Elysée. On vous propose de revivre notre live du jour dédié à la guerre en Ukraine.

L’info en plus : Moscou annonce la mort de deux colonels sur le front

2. La chanson de geste de La Zarra

Une des plus belles unes des dernières années de 20 Minutes était barrée du titre « juste un doigt ». Et on aime à se référer à cette une. Il faut croire que La Zarra aussi. A l’Eurovision, la chanteuse a dressé son majeur. Elle le jure ce n’était « en aucun cas un doigt d’honneur ». A vous de juger.

L’info en plus : Qui a voté pour la France ? Et pour qui la France a-t-elle voté ?

3. Série noire à Valence

Une série de meurtres qui interroge. Peu habituée à faire la une des journaux, la ville de Valence (Drôme) connaît depuis le début de la semaine un regain de violence, encore rarement observé. Trois hommes y ont été tués par balle, en l’espace de quatre jours. Règlements de compte ? Grand banditisme ? Les autorités ont en tout cas décidé de renforcer la présence des effectifs de police sur le terrain. 20 Minutes fait le point.

L’info en plus : Un homme tué par balle près des Champs-Elysées

4. Une pluie de stars s’apprête à tomber sur la Croisette

On prend un peu d’avance. La 76e édition du Festival de Cannes s’ouvre ce mardi. Comme chaque année, les amateurs de selfies et d’autographes vont avoir du pain sur les marches. 20 Minutes les aide dans leurs quêtes de stars et de paillettes.

L’info en plus : Johnny Depp encense un acteur français du film « Jeanne du Barry »

5. Les beaux restes de Riner

« Onze » lève tous pour Teddy Riner ! Le judoka français a décroché son onzième titre de champion du monde. Son premier remonte à 2007. « La journée a été épuisante », a-t-il admis quelques minutes après avoir reçu sa médaille d’or alors qu’il rêve d’un ultime titre olympique à Paris en 2024. Voici son interview.

L’info en plus : Sofiane Oumiha entre dans l’histoire avec un troisième titre de champion du monde de boxe