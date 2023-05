Fin du voyage pour les passeurs. Cinq Français et un Marocain originaires de Reims ont été interpellés en début de semaine pour trafic illégal de migrants, a indiqué vendredi le parquet de Créteil. Les mis en cause, âgés de 21 à 26 ans, seront jugés le 2 juin après le renvoi vendredi par le tribunal correctionnel de Créteil de leur audience de comparution immédiate. Cinq d’entre eux sont aussi poursuivis pour association de malfaiteurs, un délit passible de dix ans de prison.

Ils sont accusés d’avoir participé, de mai à octobre 2022, à un réseau d’immigration illégale qui faisait passer des migrants d’origine tunisienne, algérienne, afghane et syrienne de la Hongrie vers l’Autriche à bord de véhicules utilitaires précédés d’une voiture ouvreuse. « Une fois en Autriche, les migrants clandestins pouvaient se disperser plus facilement en Europe, en utilisant notamment les transports ferroviaires », a détaillé le parquet.

Coopération France-Autriche-Hongrie

Le passage de la frontière entre la Hongrie et l’Autriche ne représentait qu’une partie des activités de ce réseau, qui était structuré autour de douze membres et a pris en charge environ 250 migrants en gérant les étapes de leur périple à travers l’Europe. Trois des individus mis en cause à Créteil tenaient des rôles d’organisateurs, deux autres étaient chauffeurs et un sixième était chargé de transférer le produit du trafic.









Ces interpellations se sont produites dans le cadre d’une enquête ouverte en octobre par l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants. Les services de police autrichiens et hongrois, qui ont coopéré avec leurs homologues français dans cette enquête, ont déjà incarcéré cinq autres ressortissants français appartenant au même réseau.