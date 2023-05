La résurgence de la grippe aviaire dans le Sud-Ouest après un mois et demi d’accalmie est « inattendue et incompréhensible », a déclaré vendredi l’interprofession du foie gras, confrontée à une multiplication des foyers malgré une période de l’année jugée moins à risque. Marie-Pierre Pé, directrice générale de l’interprofession du foie gras dans le Sud-Ouest (Cifog), parle même d’un « effet de surprise » alors que la France avait abaissé fin avril le niveau de risque de grippe aviaire d'« élevé » à « modéré ».

Les autorités avaient fait état mardi de 11 foyers confirmés dans des élevages du Gers et un dans les Landes depuis le 4 mai, premiers cas depuis le 14 mars, et procédé à l’abattage des animaux concernés. Dans les Pyrénées-Atlantiques, « deux suspicions fortes » ont été constatées et des périmètres sanitaires également mis en place. « C’est la consternation générale », a réagi Sylvie Colas, représentante de la Confédération paysanne dans le Gers, qui parle même de 17 élevages concernés dans son département.

Tout mouvement d’animaux suspendu dans quatre départements

« On n’avait jamais eu de la grippe aviaire en mai, normalement c’est en hiver, a-t-elle déploré. Les élevages sont pleins. Avec la mauvaise année 2022, les producteurs de canard veulent faire du stock. » Outre les mesures prises par l’État, le Cifog a décrété l’arrêt de tout mouvement d’animaux dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers et les Hautes-Pyrénées, « a minima jusqu’à mercredi », a précisé Marie-Pierre Pé à l’AFP. Soit aucune entrée de canetons dans les exploitations, pas de mise en gavage et l’arrêt des flux avec d’autres départements.

Dans son rapport mensuel, l’agence sanitaire européenne Efsa a confirmé vendredi une décrue du nombre de foyers parmi les volailles en mars et avril en Europe, mais souligné que les mouettes continuaient à être « lourdement affectées par le virus ». Depuis le début de l’épizootie à l’automne dernier, six millions de volailles ont été abattues en France, après l’abattage de 22 millions de volailles en 2021-2022.