Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron en déplacement à Dunkerque ce vendredi

Vendredi, le chef de l’Etat sera en déplacement dans le Dunkerquois. Non pour aller soutenir les salariés de l’usine Valdunes, menacée de fermeture, comme l’ont fait cette semaine le RN et LFI, mais pour parler réindustrialisation et investissements. C’est accompagné de cinq ministres qu’Emmanuel Macron passera une partie de l’après-midi à Dunkerque : Bruno le Maire, ministre de l’Economie, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Roland Lescure, ministre de l’Industrie et Olivier Becht, ministre délégué chargé du Commerce extérieur. Du beau monde pour présenter la « stratégie pour accélérer notre réindustrialisation en amont du sommet Choose France », avance l’Elysée.

Un accord pour respecter les règles humanitaires mais pas de trêve au Soudan

Les belligérants au Soudan ont signé dans la nuit de jeudi à vendredi en Arabie saoudite un accord prévoyant de dégager des couloirs pour permettre aux civils pris au piège de sortir des zones de combat tout en laissant entrer l’aide humanitaire. Cette déclaration de principes tient dans un document de quatre pages, dont l’AFP a pu consulter une copie, qui ne renferme aucune mention d’une trêve ou d’un cessez-le-feu, après près d’un mois de combats qui ont fait plus de 750 morts, 5.000 blessés et plus de 900.000 déplacés et réfugiés. Au terme de six jours de négociations, les émissaires de l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane et des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo ont signé cette « déclaration de Jeddah pour la protection des civils au Soudan ».









Aya Nakamura et Gazo sacrés aux Flammes, les Victoires du rap

Enfin ! Aya Nakamura, snobée pour les trophées majeurs aux Victoires de la musique, a été couronnée artiste de l’année lors de la première cérémonie des Flammes, dédiée au rap et ses courants, dans la nuit de jeudi à vendredi au théâtre du Châtelet, à Paris. Parmi les autres grands gagnants, Gazo, représentant de la drill, courant sombre du rap venu de Chicago, a été sacré artiste masculin de l’année et a remporté l’album Spotify de l’année, la plateforme musicale étant partenaire de la cérémonie. Dinos, avec Hiver à Paris, album teinté de mélancolie, reçoit le prix de l’album rap de l’année. « Comme on est devant toute l’industrie (musicale), j’ai envie de dire qu’il faut qu’on soit plus unis », a lâché au micro celui qui était devenu le premier rappeur à chanter aux César, la grande messe du cinéma français, en début d’année.