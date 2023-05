La grippe aviaire semble bel et bien de retour dans les élevages du Sud-Ouest. Depuis le 3 mai, 11 foyers ont été confirmés dans des élevages du Gers et un dans les Landes. Des mesures d’abattage préventif et de biosécurité ont été prises sur ces secteurs. Deux suspicions fortes ont été déclarées aux autorités ce 10 mai dans deux élevages des Pyrénées-Atlantiques (sur les communes de Maucor et de Sauvagnon), annonce ce jeudi la préfecture de ce département.

Une zone de surveillance très large

Afin d’éviter la progression de ce virus, une zone réglementée temporaire très large de 20 kilomètres a été définie autour des élevages qui hébergent des suspicions de cas dans les Pyrénées-Atlantiques, soit 199 communes du département. Et une zone réglementée supplémentaire, dans un périmètre de 10 à 20 km autour des foyers gersois et landais, inclut 17 autres communes des Pyrénées-Atlantiques.

« Le virus en cause (H5N1) n’est pas transmissible à l’Homme », rappelle la préfecture, précisant que la consommation de viandes de volailles, foie gras et œufs ne présente aucun risque.