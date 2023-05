Lancé il y a plusieurs mois, le train à un euro a battu son record d’utilisateurs à l’occasion du second week-end de trois jours. Au total, plus de 166.000 personnes ont voyagé en train liO durant les 6, 7 et 8 mai, dont 136.000 acheteurs de billets à un euro (les autres voyageurs étant des abonnés). La fréquentation a été doublée par rapport au même week-end en 2022.

« Mois après mois, la fréquentation toujours grandissante lors des week-ends à un euro prouve que lorsque les prix sont accessibles, l’envie de train est bien là », évoque Carole Delga, présidente de la région Occitanie. La collectivité finance cette opération mise en place initialement le premier week-end de chaque mois, mais prolongée exceptionnellement pour ce second week-end de trois jours.

Hausse de 30 % de fréquentation des TER en 2022

La collectivité tente plus généralement de favoriser les déplacements par le TER en soutenant notamment des lignes moins rentables pour la SNCF. « Ce dispositif [des trains à un euro] joue un véritable rôle de produit d’appel et contribue à changer les habitudes de mobilité.

Grâce à cette politique de petits prix, de nouveaux usagers font le choix de voyager plus régulièrement en train, reprend l’élue. En 2022, la hausse de fréquentation atteignait 30 %, plus forte progression enregistrée ces vingt dernières années ». Le prochain week-end à un euro se déroulera de façon plus classique les 3 et 4 juin. Les places seront disponibles à la vente à compter du 24 mai.