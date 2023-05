Non, frauder en TGV, ce n’est pas un calcul gagnant

C’est une vieille idée reçue. Il serait plus rentable de payer une amende pour un trajet longue distance en TGV plutôt que de payer le prix actuel du billet. Dans une publication virale relayée sur Facebook, aimée plus de 100.000 fois, l’exemple d’un trajet Lille-Lyon est donné : s’il coûte 160 euros, l’amende ne serait que de 150 euros. « Le choix est fait », affirme le post.









Mais, pour ceux qui pourraient être tentés, il manque une précision importante : l’amende est à payer en plus du montant du billet pour les longs trajets lorsque le voyageur ne s’est pas présenté spontanément avant les opérations de contrôle. Et cela n’est possible que lors de l’accès au train, hors dispositif d’embarquement, ou dans les minutes qui suivent le départ de la gare de montée. Il existe toute une panoplie de contraventions en fonction du kilométrage, de la situation concernée et de la classe du voyageur.

La SNCF la détaille dans un document Tarifs des voyageurs de janvier 2023 (p. 159) : dans un TGV, l’amende varie entre 17 et 330 euros, si elle est majorée. Cela peut se produire en cas de falsification de titre, d’utilisation par un tiers, de présentation d’une carte avec fausse date de naissance, d’un e-billet annulé avant départ ou d’un surclassement frauduleux.





Capture d'écran des barèmes régularisation TGV en deuxième classe. - Capture d'écran/SNCF Voyageurs

L’amende est à payer en plus du billet

Pour un trajet Lille-Lyon de 556 km, si le client ne s’est pas présenté spontanément, c’est le barème contrôle qui s’applique. L’amende est de 160 € en seconde classe si le paiement est immédiat ou de 210 €, s’il est différé, ce qui inclus des frais de dossier de 50 €, nous indique la SNCF Voyageurs. Il faudra, en outre, s’acquitter du prix du billet au tarif de bord.

L’entreprise indique que le prix maximum plein tarif en seconde classe pour ce trajet est de 125 €. Si le tarif de bord est à ce prix, et que l’amende est de 160 euros, le trajet aura coûté 285 euros. Pas vraiment rentable donc. « La plupart des clients paient moins cher [que 125 €] du fait de l’anticipation ou alors s’ils bénéficient de la carte Avantage, il est donc plus avantageux d’acheter un billet », ajoute SNCF Voyageurs.

En outre, des sanctions pénales et financières sont prévues par la loi Savary en cas de délit de fraude d’habitude. Si plus de 5 PV non réglés sont cumulés sur un an, le fraudeur risque 7.500 € d’amende et une peine d’emprisonnement de 6 mois. SNCF Voyageurs estime la fraude à 200 millions d’euros par an soit l’équivalent de 25 rames TER neuves.