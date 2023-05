La surveillance de la frontière pourra désormais se faire depuis les airs. La préfecture des Alpes-Maritimes, dont le département jouxte l’Italie, vient d’autoriser les forces de l’ordre à utiliser des drones pour « disposer d’une vision en grand-angle » face aux « franchissements irréguliers » de migrants, « multipliés par quatre » depuis le début de l’année.

Deux arrêtés publiés mercredi et repérés par Nice-Matin, valident pour trois mois « la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs » à Menton, mais aussi à Sospel, Castellar et Breil-sur-Roya. Dans ces quatre communes, qui partagent toutes une frontière avec le pays voisin, « 9.000 individus en situation irrégulière ont déjà été interceptés » en un peu plus de quatre mois, selon les textes signés par le sous-préfet des Alpes-Maritimes.









Compte tenu « de la difficulté du terrain »

Le recours à des drones « est nécessaire et adapté » compte tenu « de la difficulté du terrain et de la présence de nombreux sentiers pédestres permettant de contourner le dispositif de lutte contre l’immigration irrégulière clandestine », souligne le représentant de l’Etat. D'après lui, ces engins présenteraient « l’intérêt de disposer d’une vision en grand-angle pour permettre la surveillance de la frontière tout en limitant l’engagement des forces au sol ».

La Première ministre Élisabeth Borne a promis fin avril la mobilisation de 150 policiers et gendarmes « supplémentaires » dans le département ainsi que la création d’une « border force ». La semaine dernière, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait reconnu « un afflux de personnes migrantes et notamment de mineurs » dans le sud de la France, tout en rejetant la faute sur le voisin transalpin. « La vérité, c’est […] que l’Italie est incapable […] de gérer cette pression migratoire », avait-il déclaré déclenchant une crise diplomatique entre les deux pays.