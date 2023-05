Des DVD, une mobylette, un appartement et… des postes d’élèves de maternelle ! Dans la commune d’Hilsenheim (Bas-Rhin), on trouve vraiment tout sur Leboncoin. Même donc cette annonce symbolique postée la semaine dernière par des parents d’élèves élus de l’établissement. Leur objectif : éviter la fermeture d’une classe.

« On avait déjà fait des affichages dans le village, une pétition en ligne qui a recueilli plus de 500 signatures en avril et on prépare aussi une lettre pour le directeur d’académie, énumère une maman. Là, on cherchait une action et on a voulu marquer le coup. » De manière originale et non sans humour. « Les parents élus de l’école d’Hilsenheim, commune rurale de 2.646 habitants, recherchent des enfants à scolariser en maternelle (de 3 à 5 ans) avec leur famille de préférence. En effet, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir conserver nos quatre classes de maternelle, comme actuellement. Administrativement, il ne nous manque que 2,5 élèves (bon si tu as un corps entier on veut bien l’accepter) », est-il écrit avant que les « avantages » du poste ne soient énumérés. Modes de garde, infrastructures etc.









De quoi séduire des futures élèves ? « On a eu pas mal de soutiens mais pas encore de réponse favorable, répond la maman, qui ne ménage pas sa peine. J’ai même appelé des agents immobiliers qui avaient des biens en vente dans le coin afin qu’ils disent aux parents de vite inscrire leurs enfants. »

Car, d’après les comptes actuels, il ne manque pas beaucoup d’élèves afin de maintenir les quatre classes aujourd’hui composées d’une vingtaine d’éléments. « Nous sommes à 86 enfants en prévisionnel et il en faudrait 88,5 d’après le seuil que nous a communiqué l’académie. C’est pour ça que nous avons mis 2,5 sur l’annonce », détaille la représentante des parents, consciente que son combat peut surprendre ailleurs. Surtout dans des endroits où des élèves se retrouvent parfois à plus de 30…

« Pourquoi on ne respecterait pas cette règle ici ? »

« C’est vrai mais notre école accueille aussi des enfants du foyer La Providence, qui ont souvent besoin d’un environnement protégé. Et puis pensons aux petits qui passent de dix à la crèche à 30… En plus, l’éducation nationale recommande aujourd’hui de ne pas dépasser les 24 élèves en grande section. Pourquoi on ne respecterait pas cette règle ici ? », argumente-t-elle en sachant que le temps presse.

D’ici le 20 juin, l’académie devrait arrêter ses nombres de classes. « Ça me paraît prématuré sachant qu’on les aura probablement à la rentrée ces trois élèves de plus. Ce serait bête de fermer une classe puis de revenir sur cette décision plus tard », ajoute encore la maman, déterminée à poursuivre les actions. Sur Tinder ?