Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Une région d’outre-mer a pour la première fois le droit à un déplacement de l’actuelle Première ministre. Elisabeth Borne a entamé ce jeudi une visite à La Réunion, où elle restera jusqu’à samedi. Son objectif est de « comprendre » et « répondre » aux « préoccupations quotidiennes » des habitants, sur fond de contestation annoncée des oppositions. Entre cérémonies et entretiens officiels, séquences dédiées à l’écologie, au logement, à l’emploi ou à l’agriculture, un intense programme attend la cheffe du gouvernement. Elle est en outre accompagnée de quatre ministres : Christophe Béchu (Transition écologique), Marc Fesneau (Agriculture), Olivier Klein (Logement) et Jean-François Carenco (Outre-mer).

Pap Ndiaye va ce jeudi lever le voile sur des mesures attendues depuis novembre, mais mis en pause du fait notamment de la réforme des retraites. Les enquêtes Pisa de l’OCDE, menées tous les trois ans, montrent que la France est l’un des pays où l’origine sociale des élèves pèse le plus sur leur réussite scolaire. Face à ce constat, le ministre de l’Education nationale va annoncer son plan pour renforcer la mixité sociale et scolaire à l’école. Il a toutefois déjà évoqué plusieurs leviers qu’il compte mobiliser : la création de « sections d’excellence » dans des territoires défavorisés, la création de binômes de collèges « proches géographiquement mais très contrastés socialement », ou encore la participation de l’enseignement privé sous contrat à cet effort.

Le monde du Hip-Hop français va suivre ce jeudi l’adage : « On n’est jamais mieux servi que par soi-même. » Malheureusement trop souvent oublié par les Victoires de la musique, le rap va avoir ses propres récompenses. La première cérémonie des Flammes va ainsi se tenir au Châtelet à Paris. Les stars mais aussi les « travailleurs de l’ombre » seront à l’honneur avec par exemple des récompenses comme la meilleure stratégie de lancement d’album ou de l’engagement social de l’année. Le grand public suivra tout de même surtout le verdict pour les catégories reines. Comme l’album rap de l’année - Dinos (Hiver à Paris), Gazo (KMT), SDM (Liens du 100) –, l’artiste féminine - Aya Nakamura, Lala & ce, Ronisia - ou l’artiste masculin - Dinos, Gazo, Tiakola.