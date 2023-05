Elisabeth Borne demande le retrait de passages d’une biographie

La Première ministre Elisabeth Borne a assigné en justice l’éditeur de La Secrète, biographie la concernant, pour qu’il en retire des passages en raison d’atteintes à sa vie privée. Dans cette assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’a pu consulter l’AFP, Elisabeth Borne demande la suppression, « dans toute nouvelle édition ou réimpression », de nombreux passages du livre de la journaliste Bérengère Bonte, mis en vente en librairie le 4 mai par les éditions de l’Archipel. Cette suppression viderait le livre d’une bonne partie de sa substance, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.

La cheffe du gouvernement énumère des passages « faisant référence à sa santé et son orientation sexuelle », ainsi que « ceux faisant référence à sa vie familiale, ces informations ne pouvant s’inscrire dans le périmètre d’une légitime liberté d’information du public ».

Un euro de dommages et intérêts

Dans un communiqué, les éditions de l’Archipel ont défendu la qualité du travail de l’autrice. « Ce livre, fruit d’un an d’enquête, de dizaines d’interviews dont deux longs entretiens avec Mme Borne ainsi que d’autres avec des membres éminents de son cabinet, de sa famille et de son cercle amical proche auxquels elle avait donné son accord, est la première biographie de la Première ministre nommée le 16 mai 2022 », ont-elles détaillé.









Les exemplaires actuellement en vente pourront rester tels quels et n’ont pas à être retirés, a précisé l’avocate de la Première ministre, Emilie Sudre. Elle réclame un euro de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre des frais de justice.

Une audience est prévue le 24 mai.