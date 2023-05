L’annonce, repérée par Le Télégramme, vient d’être mise en ligne sur le site de l’agence immobilière de luxe Sotheby’s. Nichée dans la ria d’Étel dans le Morbihan, la petite île de Fandouillec est à vendre. Pour s’offrir ce petit coin de paradis de 3,64 hectares situé à dix minutes en bateau du continent et du bourg de Belz, les personnes intéressées devront débourser 2,782 millions d’euros.

Pour ce prix, les futurs propriétaires pourront profiter de la tranquillité de l’île et de sa plage ainsi que de la ria d’Étel qui abrite de nombreuses espèces d’oiseaux. Ils logeront dans « une charmante maison en pierres d’environ 140 m² dotée de tout le confort avec l’eau et l’électricité du continent », indique l’annonce, précisant que la maison comprend quatre chambres, trois salles d’eau ainsi qu’un abri pour bateaux et pour stocker le matériel de jardinage.





Ce petit coin de paradis est à vendre pour 2,782 millions d'euros. - Agence Bretagne Sud Sotheby's

Selon Le Télégramme, l’actuel propriétaire de l’île, située dans une zone Natura 2000, avait été condamné par le tribunal de Lorient pour avoir réalisé des travaux dans sa maison sans qu’aucun permis de construire n’ait été déposé. Le tribunal lui avait ordonné l’ordre de remettre les lieux en état sous six mois et l’avait condamné à une amende de 5.000 euros avec sursis.