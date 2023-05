Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

A Djerba, une célébration religieuse a basculé mardi soir dans l’horreur. Selon le ministère tunisien des Affaires étrangères, « un Tunisien âgé de 30 ans et un Français de 42 ans » participant à un pèlerinage juif et deux gendarmes ont été tués par un agent de la garde maritime tunisienne qui a ouvert le feu devant la synagogue de la Ghriba. L’attaque a eu lieu en deux temps. Le gendarme auteur des tirs a d’abord tué l’un de ses collègues par balle et s’est emparé de ses munitions. Puis il s’est rendu aux abords de la synagogue où il a ouvert le feu sur les forces de l’ordre assurant la sécurité du lieu avant d’être abattu.

L’AFP « dans son ensemble est effondrée ». Son coordinateur vidéo en Ukraine, Arman Soldin, a été tué mardi après-midi lors d’une attaque de roquettes russes près de la ville de Bakhmout. Dans la soirée, Emmanuel Macron lui a rendu hommage. « Journaliste de l’Agence France-Presse, l’un de nos compatriotes, Arman Soldin, a été tué en Ukraine. Avec courage, dès les premières heures du conflit il était au front pour établir les faits. Pour nous informer », a tweeté le chef de l’Etat. La classe politique française, de tous bords, a également fait part de son émotion. A l’Assemblée nationale, les députés de tous les groupes se sont ainsi levés mardi soir pour applaudir en hommage au journaliste.

L’exécutif veut mieux réguler Internet. Accès des mineurs à la pornographie, concurrence sur le marché du cloud, arnaques en ligne, cyberharcèlement… Le gouvernement va dévoiler ce mercredi un projet de loi contre les multiples sources d’insécurité sur le Web. Le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications Jean-Noël Barrot souhaite ainsi redonner « confiance dans le numérique » et protéger les internautes les plus jeunes, les plus vulnérables ou les moins technophiles. Pour remplir cet objectif, le projet de loi prévoit de renforcer les pouvoirs confiés à l’Arcom, régulateur des médias audiovisuels et numériques, en lui permettant par exemple de bloquer « en quelques semaines » et sans la décision d’un juge les sites pornographiques qui ne vérifient pas l’âge de leurs visiteurs.