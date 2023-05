Le Medef valide trois candidatures à sa présidence, décision le 6 juillet

La course est lancée. Les instances du Medef ont validé mardi sans surprise les candidatures de Patrick Martin, Dominique Carlac’h et Pierre Brajeux à la présidence du Medef, a annoncé l’organisation patronale dans un communiqué. « Le Comité statutaire et d’éthique du Mouvement des entreprises de France (Medef) s’est réuni ce mardi 9 mai pour examiner la validité des candidatures à la présidence du Mouvement des entreprises de France (…) Trois candidatures ont été validées », a indiqué l’organisation présidée depuis 2018 par Geoffroy Roux de Bézieux.

Vendredi, trois des quatre candidats déclarés à la présidence avaient annoncé avoir dépassé les 150 parrainages requis pour postuler à la présidence. Seul l’entrepreneur francilien Guillaume Cairou a échoué à réunir ces soutiens. En dehors des parrainages, les statuts du Medef prévoient que les candidats à la présidence soient impérativement chefs d’entreprise en activité, âgés de moins de 65 ans et résidents fiscaux français.

Vote final prévu le 6 juillet

Autant de critères que remplissent donc Patrick Martin, actuel numéro 2 du Medef, Dominique Carlac’h, vice-présidente et porte-parole de l’organisation et Pierre Brajeux, président délégué de la Fédération française de la sécurité. Les trois candidats seront auditionnés le 30 mai avant un vote final prévu le 6 juillet. Les 1.000 délégués composant l’assemblée électorale, représentent à 60 % les organisations professionnelles adhérentes et à 40 % les organisations territoriales du Medef.