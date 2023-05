Après un hiver plutôt tranquille avec peu d’alertes liées à la grippe aviaire, voilà qu’elle est peut-être de retour dans les Landes. Dans un arrêté en date du 8 mai, la préfecture des Landes explique que « les signes cliniques et les résultats de laboratoire défavorables pour les palmipèdes » d’un élevage de la commune de Bordères-et-Lamensans dans les Landes entraînent une mise sous surveillance de 26 communes situées autour de l’élevage en question.

Cet arrêté interdit les mouvements de volailles et renforce les mesures de biosécurité (nettoyage, désinfection etc.) pour prévenir toute diffusion du virus d’influenza aviaire. Les rassemblements de volatiles lors d’événements tels que les foires, marchés et les expositions sont aussi interdits. De nouvelles analyses vont être réalisées et devraient permettre de confirmer ou d’infirmer les suspicions autour de ce nouveau cas.