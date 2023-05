Ils ont découvert de très nombreux objets lors d’une opération judiciaire menée en Ille-et-Vilaine. Le problème, c’est qu’ils ne savent pas à qui les restituer. Les gendarmes de Vitré ont ouvert un site Internet présentant de nombreux objets dérobés lors de probables cambriolages. Des téléphones, des vélos, des bijoux ont notamment été retrouvés par les enquêteurs, qui ont publié les photos des articles sur une page dédiée, avec l’accord du parquet de Rennes. Au total, plus de 200 articles sont référencés, allant du parfum au tournevis en passant par des pots de pièces jaunes et des casques de moto.

Les personnes reconnaissant leur bien sont invitées à contacter la gendarmerie de Vitré à l’adresse mail suivante : br.vitre+C5@gendarmerie.interieur.gouv.fr. Il est demandé de préciser son identité complète et ses coordonnées et d’expliquer la date et le lieu du vol, afin de prouver qu’il s’agit bien de votre bien.

Après une pause liée à la pandémie, les gendarmes ont constaté une explosion du nombre de cambriolages ces derniers mois en Ille-et-Vilaine. D’après les chiffres du ministère de l’Intérieur, plus de 8.000 effractions ont été commises en Bretagne en 2022, ce qui représente quasiment un cambriolage toutes les heures.