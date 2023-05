Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les parlementaires veulent réguler les influenceurs. Après l’Assemblée nationale, le Sénat s’attaque ce mardi à un texte visant à mieux encadrer l’activité des influenceurs et lutter contre les dérives sur les réseaux sociaux. Adopté à l’unanimité en première lecture fin mars par les députés, ce texte transpartisan, soutenu par Bercy et la ministre des PME Olivia Grégoire, donne une définition légale aux influenceurs et interdit certaines pratiques. Avec un nombre estimé de 150.000 influenceurs en France, dont 15 % seulement exerceraient cette activité à temps plein, ce secteur en plein développement est dans le viseur des associations, mais aussi du gouvernement, qui a engagé la procédure accélérée sur ce texte.

Rien ne va plus entre Pékin et Ottawa. Le Canada a annoncé lundi l’expulsion d’un diplomate chinois qu’il accuse d’avoir cherché à intimider un député canadien critique de la Chine, plongeant les deux pays dans une nouvelle crise diplomatique aiguë. « Nous ne tolérerons aucune forme d’ingérence étrangère dans nos affaires internes », a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly. La réponse du deuxième partenaire commercial du Canada n’a pas tardé à arriver. La Chine a annoncé ce mardi qu’elle allait expulser la consule canadienne à Shanghai en mesure de représailles.

Pour sauver sa tête en Ligue 1, le FC Nantes joue la carte du nouvel entraîneur. Les Canaris ont en effet choisi de se séparer d’Antoine Kombouaré et de miser sur des solutions en interne, a-t-on appris lundi soir de sources proches du club. Pierre Aristouy, entraîneur des U19, sera chargé de diriger l’équipe pour les quatre derniers matchs de la saison, assisté d’Oswaldo Vizcarrondo, actuel entraîneur de l’équipe féminine. Actuellement 17e et premier relégable, à deux points d’Auxerre (16e) et trois de Brest (15e) et Strasbourg (14e), Nantes n’a plus gagné en championnat depuis mi-février. Et l’équipe vient d’encaisser trois lourds revers en seulement une semaine : une humiliation face à Toulouse au Stade de France (5-1) et deux défaites 2-0 face à Brest et Strasbourg, concurrents directs pour le maintien.