Le ministre de l’Education nationale Pap Ndiaye a indiqué dimanche qu'« environ 500 cas » d’atteintes à la laïcité avaient été recensés en mars, des chiffres en hausse par rapport aux mois précédents, en raison selon lui de l’observation du ramadan. Le ministre était interrogé sur France 3 dans l’émission « Dimanche en politique » sur ce baromètre recensant à la fois le port de signes et tenues religieux, les provocations verbales, la contestation d’enseignement, le refus des valeurs républicaines, les revendications communautaires dans les quelque 59.260 écoles, collèges et lycées.

« Les chiffres (…) montrent une décroissance depuis le pic d’octobre. Il y a toujours un pic en octobre lié notamment à la commémoration de l’assassinat de Samuel Paty. Et puis il y a toujours une remontée, chaque année au moment du ramadan », a-t-il dit sans apporter de précision sur la nature de ces atteintes à la laïcité pendant le ramadan.

« On est environ à 500 cas pour le mois de mars », a indiqué le ministre. « Le mois d’avril, on va avoir les chiffres bientôt, ça va baisser », en raison de la fin du ramadan, mais aussi des « vacances de printemps ». Les signalements pour atteintes à la laïcité ont été au nombre de 720 en octobre, selon le ministère, avec une forte part des incidents liée au port de signes et tenues religieux. Ils ont chuté à 353 en novembre.