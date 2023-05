Ils auraient pu choisir Deauville ou Le Touquet, mais c’est à La Baule, station touristique cossue de Loire-Atlantique, qu’ils ont sorti leurs pancartes. Samedi après-midi, une « vraie fausse manifestation de droite » a parcouru la ville pour dénoncer les inégalités sociales

A l’appel de la CGT, de la FSU et de Solidaires, cette manifestation a arpenté l’avenue Charles-de-Gaulle où se trouvent de nombreuses boutiques chics. Environ 400 personnes ont participé à l’événement parodique, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Pluie de faux billets

Certains manifestants portaient un chapeau haut de forme ou étaient habillés en grand bourgeois quand d’autres arboraient un masque à l’effigie de Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe LVMH, et jetant de faux billets. Des slogans parodiques et sarcastiques « Et le Medef il est à qui ? Il est à nous ! », « Les sdf rentrez chez vous » ou « la police avec nous ! » ont également été scandés.