Après une année 2022 marquée par un engorgement sans précédent des services de délivrance des passeports et cartes d’identité, la demande reste particulièrement forte dans les mairies habilitées. Comptez en moyenne 66 jours pour obtenir un rendez-vous et un mois et demi pour recevoir votre pièce d’identité finalisée. Le gouvernement, qui n’ignore pas la grogne des administrés à ce sujet, a récemment annoncé plusieurs mesures pour tenter de raccourcir les délais d’attente. L’une des solutions consiste à inciter les communes à redoubler d’efforts au moyen de la signature d’un « contrat d’urgence titres » : les mairies s’engagent à augmenter d’au moins 20 % les demandes traitées en mai et en juin, tandis que l’Etat leur octroie une dotation financière supplémentaire de 4.000 euros par station biométrique.

C’est précisément ce que vient d’accepter le Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique), commune de 8.500 habitants à l’est de Nantes. Pas un hasard. Le délai d’attente pour décrocher un rendez-vous dans ce territoire « extrêmement sollicité » y atteignait près de six mois l’an passé et il s’élève toujours à 120 jours, plus que la moyenne départementale (100 jours). « On a travaillé avec l’équipe pour voir si on pouvait répondre au désarroi des demandeurs en modifiant les horaires de présence et effectuant des heures complémentaires. La réponse a été positive. Je pense qu’on a l’esprit du service public », explique le maire, Emmanuel Rivery.

« Les gens sont stressés, parfois agressifs »

Concrètement, des rendez-vous ont désormais été ajoutés entre midi et 14 heures en semaine, ainsi que le samedi matin. De quoi augmenter de 30 % la production et ouvrir 150 créneaux supplémentaires sur deux mois. « Ils ont rapidement été pris d’assaut », indique Emmanuel Rivery, lequel confie que, sans le financement de l’Etat, il n’aurait pas été possible de mobiliser du personnel supplémentaire. « C’est une urgence de pouvoir donner des titres aux Français, en particulier avant la période estivale. Il y a les départs en vacances, qui se préparent actuellement, mais aussi les démarches administratives, les examens… C’est très important », insiste Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture de Loire-Atlantique.

L’Etat, qui recommande aux demandeurs de préremplir en ligne leurs dossiers afin de « gagner du temps lors des rendez-vous », rappelle également qu’une plateforme numérique partagée entre communes a été mise en place en novembre afin « d’éviter les prises de rendez-vous multiples » et les annulations qui s’ensuivaient. Les effectifs des centres d’instruction régionaux ont aussi été augmentés pour « pouvoir absorber la vague de demandes ».

De quoi espérer descendre cet été à 30 jours de patience pour obtenir un rendez-vous comme le réclame Elisabeth Borne ? « Les gens sont stressés par l’attente, parfois agressifs, témoigne Cécile, agent municipal en charge des titres d’identité au Loroux-Bottereau. L’autre jour un monsieur a explosé en disant que j’allais "foutre en l’air ses vacances". Heureusement, la communication nationale sur ce sujet a permis d’apaiser les situations je trouve. C’est mieux accepté désormais. »