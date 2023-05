Le courrier à la Première ministre doit être envoyé dans les prochaines heures. Alors que ces dernières années, plusieurs collectivités se sont prononcées en faveur d’un référendum sur le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, ces dernières ont décidé de s’unir pour peser davantage dans le débat. Une instance a officiellement été créée ce vendredi à Nantes dans le but de « créer les conditions du dialogue entre les collectivités et l’État à propos de l’organisation de cette consultation citoyenne ». « Nous souhaitons qu’elle puisse avoir lieu le plus rapidement possible », annonce Paul Molac, conseiller régional de Bretagne.

En plus de la région, une vingtaine de collectivités (les villes de Donges, Guérande, Paimpol, Quimper…) ont déjà rejoint cette instance « transpartisane ». Des communes de toutes tailles qui ont le point commun d’avoir déjà voté un vœu en ce sens, à l’instar de la ville de Nantes, dont la majorité était pourtant divisée sur la réunification de la Bretagne historique. « La question que l’on pose, c’est pour ou contre la démocratie, il y a un besoin des citoyens auquel il faut répondre », assure Florian Le Teuff. L’adjoint à la mairie de Nantes en charge des enjeux bretons rappelle que 105.000 signataires, soit un peu plus de 10 % du corps électoral de Loire-Atlantique, s’étaient prononcés en faveur d’une « consultation populaire » en 2018 portant sur cette question sensible et qui peine à avancer.

Une proposition de loi bientôt étudiée ?

Une proposition de loi bientôt étudiée ?

Selon les signataires, qui se disent « unis et totalement déterminés », d'autres collectivités devraient rejoindre la démarche. La position du conseil départemental de Loire-Atlantique, qui a lui aussi voté un vœu pour un référendum mais n'a pas souhaité l'organiser lui-même, est particulièrement attendue.









Dans les prochains mois, le dossier pourrait un peu s’accélérer alors que les résultats d’une étude d’impact (sur la question des mobilités, des services, des conséquences économiques…) sur un éventuel rattachement devraient être dévoilés en 2024. Paul Molac, également député du Morbihan, espère aussi étudier début juin une proposition de loi qu’il a déposée, visant à faciliter l’organisation de cette consultation. La ville de Nantes prévoit enfin d’organiser un grand débat sur le sujet, « afin que les citoyens puissent se prononcer de façon sereine et éclairée ».