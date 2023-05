Au même moment ce jeudi, après leur déjeuner à la cantine, 80 élèves d’une école maternelle et primaire de Sauvagon, près de Pau ont été pris « de douleurs abdominales et de vomissements », rapporte la préfecture des Pyrénées-Atlantiques dans un communiqué ce jeudi soir. Les pompiers ont été appelés sur place pour gérer les symptômes collectifs et cinq des enfants malades ont été hospitalisés à Pau « pour une surveillance et des examens complémentaires, sans notion de gravité majeure », précise le communiqué.

L’école fermée ce vendredi

L’origine des symptômes est encore inconnue mais des analyses sanitaires vont avoir lieu ce vendredi 5 mai, sur des plats témoins conservés par les cuisiniers, conformément à la réglementation. L’école est fermée ce vendredi pour réaliser ces analyses et mener « des opérations de désinfection », complète la préfecture. Les cours doivent reprendre le mardi 9 mai.