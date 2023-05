« 20 Minutes » compile pour vous les infos qu’il ne faut pas manquer ce matin dans votre Bulletin d’information matinal (BIM).

Huit personnes ont été tuées et treize blessées jeudi soir dans une fusillade près de la ville serbe de Mladenovac, à environ 60 km au sud de Belgrade, selon les médias locaux. Le tireur a ouvert le feu à l’arme automatique sur un groupe de personnes depuis un véhicule en marche et s’est enfui, selon la télévision publique RTS. La police est à la recherche du suspect, a-t-elle ajouté. De nombreux policiers et ambulances ont été dépêchés sur place, et des hélicoptères survolent les lieux. Cette fusillade est survenue au lendemain d’une tuerie dans une école de Belgrade qui a fait 9 morts dont 8 enfants.

Les chaussures André, en redressement judiciaire depuis février, font l’objet d' « un plan de cession » partiel arrêté par le tribunal de commerce de Nanterre au profit d’une société belge, a annoncé jeudi à l’AFP l’un des administrateurs judiciaires de la célèbre enseigne. Cette opération concerne les « activités et actifs de 1MONDE9 », propriétaire depuis 2020 de l’enseigne plus que centenaire, soit 21 magasins sur 49 et 119 salariés repris sur 250, « au profit de la société Optakare », a indiqué cette même source, confirmant une information du titre de presse spécialisé Fashion Network.

Naples a décroché jeudi, à cinq journées de la fin, son troisième titre de champion d’Italie, plus de 30 ans après les deux premiers de l’époque Diego Maradona (1987, 1990), grâce à un point offert par Victor Osimhen à Udine (1-1). La fête a démarré avant même le coup de sifflet final au pied du Vésuve, dans les rues du centre-ville comme sur les gradins du stade napolitain portant désormais le nom de l’idole argentine où plus de 50.000 tifosi s’étaient rassemblés pour suivre le match sur écran géant. « Personne ne méritait plus le scudetto que nous », a assuré Osimhen sur DAZN. « Pouvoir offrir ce titre aux Napolitains est quelque chose qu’on n’oubliera pas, c’est incroyable », a-t-il ajouté.