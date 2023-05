Dans une enquête de Mediapart des élèves et des surveillants du lycée Victor Hugo de Marseille ont dénoncé « l’acharnement » de la direction envers des jeunes filles qui auraient porté des tenues vestimentaires contraires aux dernières consignes ministérielles sur les signes religieux ostensibles. Les jeunes filles visées ont été convoquées à différentes reprises pour des tenues considérées non conformes, y compris en cas de port de robe qui « était longue mais ce n’était pas une abaya ( vêtement féminin traditionnel dans les pays musulmans porté au-dessus des autres) », rapporte l’une d’elles. Elles relatent également des propos qu’elles jugent « stéréotypés et racistes », dont certains ont été enregistrés.

Ce climat de tension s’est accompagné d’une « demande de la direction de surveiller expressément le port du voile. C’est ciblé » explique à 20 Minutes Emmanuel Roux, Assistant d’éducation (AED) suspendu depuis qu’il a commencé à pointer cette « obsession ». Une demande qui existait déjà avant mais qui a pris une autre tournure en début d’année avec l’annonce par un mail interne de la création de deux postes d’AED dédiée à cette surveillance, assure Mediapart. Plusieurs surveillants sont en grèves perlés depuis janvier afin de dénoncer ce climat.









La direction du lycée a de son côté déposé plusieurs plaintes pour des dégradations, des tags comportant des injures ainsi que des menaces et des faits de diffamation envers son proviseur.