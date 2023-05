Après une manifestation en novembre, plusieurs milliers habitants du Pays basque, scandalisés par les difficultés d’accès au logement sur le territoire, ont défilé dans les rues de Bayonne le 1er avril. C’est la plateforme Se loger au pays, constituée de 32 associations, syndicats et partis politiques, qui à appeler à se mobiliser pour demander une régulation du marché local, pour que tous les habitants puissent accéder de façon équitable au logement. Résidences secondaires et locations saisonnières se multiplient tandis que les prix grimpent. A Biarritz ou Saint-Jean-de-Luz, les prix sont à certains endroits « parisiens » avec des 8.000 à 10.000 euros le m2 et la population locale se rebiffe.

Trois députés dont Iñaki Echaniz, élu socialiste des Pyrénées-Atlantiques, ont présenté mardi des propositions pour réguler davantage le marché des locations de meublés de tourisme type Airbnb, en France.

Vous cherchez à vous installer durablement dans le Pays basque, que vous en soyez originaires ou non et vous peinez à trouver une location ou un bien disponible à la vente. Racontez-nous vos difficultés et les raisons qui les expliquent selon vous.

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.