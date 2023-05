Ce n’est encore qu’un projet étudiant. Mais sur le papier, l’idée paraît en tout cas astucieuse pour réduire le gaspillage alimentaire. Dans le cadre de leurs études, les élèves de l’École nationale supérieure de chimie de Rennes ont été invités à plancher sur la manière dont on cuisinait à la maison et sur les moyens d’améliorer la pratique. Délaissant les ustensiles, l’un des groupes s’est intéressé à la conservation des fruits et des légumes. Des aliments qu’il vaut mieux consommer rapidement pour profiter pleinement de leurs saveurs et de leurs qualités nutritionnelles, mais aussi pour éviter les moisissures qui prennent un malin plaisir à s’inviter dans les frigos et les corbeilles à fruits.

Pour empêcher ces vilains champignons de s’attaquer aux fraises ou aux tomates, les futurs chimistes ont imaginé un spray permettant de conserver plus longtemps les fruits et les légumes. « Ce n’est pas un produit miracle qui va permettre de les conserver pendant plusieurs semaines mais au moins quelques jours de plus », assure Louis-Benoît Ars, inscrit en première année du cycle ingénieur.

Protecteur, biodégradable et comestible

Encore au stade de concept, leur projet, lauréat du premier prix, repose sur l’utilisation du chitosane, une substance dérivée de la chitine, que l’on retrouve notamment dans les carapaces des crevettes et crustacés. Mélangé dans l’eau à de l’acide lactique puis vaporisé à l’aide du spray, le chitosane va permettre de créer une sorte de protection autour de l’aliment, le rendant imperméable aux gaz extérieurs. « Ses propriétés antifongiques permettent d’éviter toute oxydation prématurée des fruits et légumes », souligne Lou Estines.





Auriane, Louis-Benoît et Lou font partie du groupe de neuf étudiants qui a imaginé le spray. - J. Gicquel / 20 Minutes

Ce film protecteur a aussi l’avantage de retenir l’eau à l’intérieur des végétaux, retardant ainsi leur dessèchement. « C’est en plus biodégradable et totalement inoffensif, on peut le consommer sans risque pour la santé », rassure Auriane Mabille. Dans la viticulture, le chitosane commence d’ailleurs à être un peu utilisé pour protéger les vignes.

Un projet qui pourrait intéresser des industriels

Déposé à l’Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi), le concept novateur de ces étudiants rennais ne se résume pas qu’au composé chimique. Ces derniers ont effet élaboré un business plan pour ce projet de spray qui, s’il voit le jour, pourrait être vendu une quinzaine d’euros dans le commerce avec un système de recharges sous forme de dosettes. « On verra à la fin de nos études si l’un d’entre nous est motivé pour développer ce produit, mais c’est en tout cas motivant, comme projet », souligne Auriane Mabille. Des industriels pourraient également être intéressés par ce projet à visée zéro déchet.

Depuis 2018, la société américaine Apeel Sciences, dans laquelle ont investi des célébrités comme Oprah Winfrey ou Katy Perry, commercialise aussi un conservateur comestible à partir d’épluchures et de pépins pour préserver les fruits et légumes. Selon son directeur général James Rogers, il permettrait « de doubler la durée de conservation du produit. »