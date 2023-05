La Première ministre italienne Giorgia Meloni « est incapable de régler les problèmes migratoires » de l’Italie, qui connaît des arrivées records par la Méditerranée, a affirmé ce jeudi sur RMC le ministre français de l’Intérieur. Précisant qu’elle était à la tête d’un « gouvernement d’extrême droite choisi par les amis de Madame Le Pen », Gérald Darmanin répondait à des critiques du président du Rassemblement national (RN) sur la gestion de la situation à la frontière franco-italienne. Des propos qui laissent planer la possibilité d’une nouvelle crise diplomatique entre les deux pays.

Une rencontre prévue de longue date, ce jeudi soir à Paris, entre la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna et son homologue italien Antonio Tajani promet d’ailleurs d’être très tendue, ce dernier ayant jugé les propos de Gérald Darmanin « inacceptables ». Selon la porte-parole du quai d’Orsay, durant cette entrevue, Catherine Colonna « évoquera évidemment la totalité des aspects de la relation bilatérale y compris les aspects migratoires » avec Antonio Tajani.









Darmanin accusé par Bardella « d’indifférence »

En visite mercredi à Menton, où un gymnase a été récemment réquisitionné pour accueillir des migrants mineurs, Jordan Bardella avait critiqué le renfort « dérisoire » de forces de l’ordre annoncé fin avril par Élisabeth Borne pour gérer cet afflux dans les Alpes-Maritimes. La Première ministre a promis la mobilisation de 150 policiers et gendarmes « supplémentaires » ainsi que la création d’une « border force ». Trop peu, selon le chef du RN. « Face à ce phénomène, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin font preuve d’impuissance et surtout d’indifférence », a-t-il jugé sur BFM Nice Côte d’Azur.

« Oui, il y a un afflux de personnes migrantes et notamment de mineurs » dans le sud de la France, a reconnu le ministre de l’Intérieur sur RMC, tout en en rejetant la faute sur le voisin transalpin. « La vérité, c’est qu’il y a en Tunisie […] une situation politique qui fait que beaucoup d’enfants, notamment, remontent par l’Italie et que l’Italie est incapable […] de gérer cette pression migratoire », a-t-il insisté, assurant que c’est pourtant sur ces problématiques que Giorgia Meloni avait « été élue ».

Une précédente crise en novembre

Une nouvelle crise diplomatique pourrait donc éclater sur ce sujet brûlant. En novembre déjà, les deux pays avaient connu une forte poussée de fièvre lorsque le gouvernement de Giorgia Meloni, à peine arrivé au pouvoir, avait refusé de laisser accoster le navire humanitaire de l’ONG SOS Méditerranée, qui avait fini par être accueilli pour la première fois par la France, à Toulon. L’épisode avait suscité la colère de Paris, qui avait convoqué une réunion européenne pour que ce scénario inédit ne se reproduise pas.

Depuis, les traversées clandestines par bateaux s’accentuent, avec l’essor d’un nouveau couloir maritime entre la Tunisie et l’Italie, en première ligne aux portes de l’Europe. Selon le ministère italien de l’Intérieur, plus de 36.000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année, contre environ 9.000 durant la même période en 2022.