Il s’est fendu d’un long post Facebook pour tenter d’expliquer sa démarche. Ce jeudi, à Saintes (Charente-Maritime), Emmanuel Macron va présenter une « réforme importante : celle de notre lycée professionnel ».

« Chaque année, un tiers de nos lycéens s’orientent en lycée professionnel. Mais, au cours de leur scolarité, un tiers d’entre eux décrochent, c’est-à-dire qu’ils quittent l’établissement sans baccalauréat ou diplôme équivalent. Et pour ceux qui suivent l’enseignement jusqu’à être diplômé, moins de 40 % trouvent facilement un emploi au bout de 6 mois. Enfin, pour ceux qui poursuivent dans l’enseignement supérieur, seule la moitié d’entre eux réussiront », pose le chef d’Etat, qui précise que le but de la réforme est que « chacun puisse trouver un bon métier ».

Emmanuel Macron a aussi dévoilé sa feuille de route. « Nous devons d’abord mieux accompagner les familles et les jeunes au moment de l’orientation, et offrir des perspectives dès le collège. Nous devons ensuite faire évoluer profondément toutes les formations qui sont doublement insatisfaisantes : ne permettant ni poursuite d’études, ni insertion professionnelle », a-t-il martelé tout en défendant son bilan que la question. « Grâce aux réformes », un million de jeunes sont en apprentissage, soit « trois fois plus qu’il y a six ans ».

Une visite surprise à venir ?

Le président devra convaincre les syndicats de l’enseignement professionnel qui voient dans cette réforme « une menace forte pour l’avenir des lycées professionnels » et un « projet de désorganisation de la voie professionnelle scolaire ». Après ses annonces, Emmanuel Macron déjeunera avec des lycéens. Il pourrait aussi être de nouveau tenté de faire une étape surprise durant son déplacement afin de montrer qu’il peut échanger avec les Français malgré la vive hostilité sur les retraites. Rien n’est prévu à ce stade, indique seulement l’Elysée.

Le 27 avril, alors que des manifestants contre la retraite à 64 ans l’attendaient à l’endroit où il devait prononcer un discours sur l’abolition de l’esclavage, il s’est ainsi présenté à 100 kilomètres de là au marché de Dole (Jura) où il a discuté avec commerçants, clients et passants.