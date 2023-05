Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Au lendemain du rejet par le Conseil constitutionnel d’une nouvelle demande de RIP, Emmanuel Macron va continuer ce jeudi de se rendre sur le terrain afin de tenter de tourner la page de la crise des retraites. Il est cette fois attendu en Charente-Maritime pour présenter la réforme du lycée professionnel, après celle de l’apprentissage. Le chef de l’Etat se rendra au lycée technologique et professionnel Bernard Palissy à Saintes, accompagné des ministres de l’Education nationale Pap Ndiaye, du Travail Olivier Dussopt et de l’Enseignement professionnel Carole Grandjean. Selon l’Elysée, les trois priorités de la réforme sont « la lutte contre le décrochage scolaire, l’amélioration de l’insertion professionnelle et la reconnaissance du travail et de l’engagement du corps enseignant ».

Le gouvernement va tenter, à partir de ce jeudi, d’inverser la désaffection pour les emplois dans la fonction publique. Pour cela, l’exécutif lance une vaste campagne de recrutement autour du slogan « Choisir le service public », avec à la clef un salon à Paris. CHU de Bordeaux, département du Nord, Cour des comptes… une cinquantaine de stands animés en majorité par les employeurs publics de l’Etat, des hôpitaux et des collectivités sont prévus à Station F (13e arrondissement), alors que près de 58.000 postes sont actuellement à pourvoir dans le secteur public. Des ateliers individuels de préparation de CV et des simulations d’entretiens d’embauche seront également proposés aux 5.000 visiteurs inscrits au salon, en plus de diverses conférences et tables rondes tout au long de la journée.

Rishi Sunak va avoir l’occasion ce jeudi de savoir ce qu’une partie de la population pense de sa politique. Les électeurs sont appelés aux urnes en Angleterre pour un scrutin local test pour les conservateurs au pouvoir, avant des législatives prévues l’année prochaine qui s’annoncent difficiles pour le parti du Premier ministre. Plus de 8.000 sièges sont en jeu dans 230 collectivités locales lors de ce scrutin qui introduit une exigence inédite, celle de présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter.