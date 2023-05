Le gouvernement tente de lutter pour rendre la fonction publique plus attractive. Il lance ce jeudi à Paris une vaste campagne de recrutement autour du slogan « Choisir le service public ». « C’est la première fois depuis 2016 qu’on fait un salon national de l’emploi public en présentiel en France, je veux y drainer le plus de monde possible », affirme à l’AFP le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini.

CHU de Bordeaux, département du Nord, Cour des comptes… Une cinquantaine de stands animés en majorité par les employeurs publics de l’Etat, des hôpitaux et des collectivités sont prévus à la Station F, alors que près de 58.000 postes sont actuellement à pourvoir dans le secteur public.

Près de 40 % des postulants en reconversion professionnelle

Des ateliers individuels de préparation de CV et des simulations d’entretiens d’embauche seront également proposés aux 5.000 visiteurs inscrits au salon, en plus de diverses conférences et tables rondes tout au long de la journée. Parmi les participants attendus à Station F, près de la moitié sont des demandeurs d’emploi et 40 % sont en reconversion professionnelle.

Avant même de songer à recruter, l’enjeu est aussi de faire connaître la multitude de métiers exercés par les 5,7 millions d’agents publics en France. Le salon est donc « le point de départ » d’une campagne de communication nationale destinée à « valoriser les métiers du service public et les transformations en cours au sein même de la fonction publique », selon un communiqué publié mercredi par le ministère.

Le salon et la campagne de communication sont lancés quelques semaines après la publication d’un rapport de la Cour des comptes qui a montré l’évolution préoccupante des effectifs de fonctionnaires. En 2022, ils ont en effet diminué de 5.765 équivalents temps plein dans les ministères, là où le gouvernement tablait dans le budget initial sur quelques centaines de créations de postes. « Entre 2018 et 2022, le budget de l’État a connu trois années de baisse des emplois publics se traduisant par la suppression de 10.286 emplois », s’est encore alarmée la Cour des comptes.