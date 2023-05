Le succès des vacances à vélo est tel qu’il a fait déborder les trains. Ces dernières années, il était souvent compliqué d’embarquer sa bicyclette dans les trains régionaux de Bretagne, transformant certaines rames en un joyeux bordel. A plusieurs reprises, des voyageurs ont même dû rester à quai faute de place pour leur monture suscitant colère et frustration. Face à ce constat récurrent, la région a engagé plusieurs réflexions permettant d’améliorer l’accueil des cyclistes dans les TER. Sur les conseils du collectif Bicyclette Bretagne, un système de réservation obligatoire a été mis en place en 2021 pour l’été. En 2022, le dispositif avait été renouvelé mais le prix de 3 euros avait été divisé par trois pour s’établir à un euro par trajet et par vélo.





Entre juin et août, un nouveau service sera mis en place pour voyager avec son vélo, sur quatre lignes du réseau @TERNouvelleAQ :

- Bordeaux-Le Verdon

- Libourne-Arcachon

- Bordeaux-Hendaye

- Bordeaux-La Rochelle

Envisagée, la gratuité avait été écartée en raison du risque de « surréservation » qui aurait pu pousser des usagers à retenir leur place dans plusieurs trains. L’opération avait été un succès, avec 26. 000 réservations enregistrées au cours de l’été pour un montant de 130.000 euros financé par la région. En Nouvelle-Aquitaine, un service similaire a été mis en place mais il est facturé cinq euros.









Le dispositif mis en place le réseau Breizhgo a parfois été critiqué mais il a été renouvelé pour l’été. La réservation sera obligatoire à partir du 1er juin et jusqu’au 3 septembre sur les trains régionaux. Pour s’assurer une place à bord, mieux vaut réserver le plus tôt possible, la limite étant fixée à 48 heures à l’avance. Un système un brin contraignant pour tous les adeptes du voyage spontané mais qui est le seul moyen d’éviter la cohue dans les trains les plus courus. Notez que les voyageurs abonnés à l’année ne sont pas concernés par cette réservation obligatoire.

De plus en plus de places dans les trains

Pour faire face à l’arrivée croissante de cyclistes, près de 300 emplacements vélos supplémentaires ont été mis en place dans les trains régionaux bretons. Les 26 rames Regio2N « courtes » embarquent jusqu’à 11 deux-roues, les rames « longues » allant jusqu’à 14 places. « Du 8 juillet au 3 septembre, les capacités d’emport de vélos dans les rames seront à nouveau augmentées grâce à la mise en place d’espaces dédiés à bord », promet la région, qui annonce une quarantaine de trains aménagés chaque semaine.