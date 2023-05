Comme chaque semaine depuis la promulgation de la réforme des retraites, Emmanuel Macron sera jeudi sur le terrain. Lors d’un déplacement en Charente-Maritime, il présentera la réforme du lycée professionnel.

Le chef de l’Etat se rendra au lycée technologique et professionnel Bernard Palissy à Saintes, a annoncé mardi soir l’Elysée. Il sera accompagné des ministres de l’Education nationale Pap Ndiaye, du Travail Olivier Dussopt et de l’Enseignement professionnel Carole Grandjean.

Les mauvais chiffres des lycées professionnels

Déterminé à reprendre la main et à tourner la page de la crise des retraites avec des sujets proches des préoccupations des Français, il annoncera les grands axes de la réforme du lycée professionnel, après celle de l’apprentissage. Avec trois priorités : « la lutte contre le décrochage scolaire, l’amélioration de l’insertion professionnelle et la reconnaissance du travail et de l’engagement du corps enseignant », a précisé l’Elysée.

Si les lycées professionnels accueillent un lycéen sur trois, seul un bachelier professionnel sur deux et un quart des élèves titulaires d’un CAP parviennent à s’insérer dans l’emploi dans l’année suivant l’obtention de leur diplôme. Et parmi ceux qui poursuivent en BTS, un trop grand nombre décroche dès la première année, a encore souligné la présidence. Une « transformation ambitieuse » du lycée professionnel est donc nécessaire pour « faire réussir la jeunesse et disposer des compétences d’aujourd’hui et à venir ».

Accueilli partout où il est annoncé par des concerts de casseroles, Emmanuel Macron pourrait de nouveau être tenté de faire une étape surprise au contact des Français pour montrer qu’il peut échanger malgré la vive hostilité sur les retraites. Le 27 avril, alors que des manifestants contre la retraite à 64 ans l’attendaient à l’endroit où il devait prononcer un discours sur l’abolition de l’esclavage, il s’est présenté à 100 kilomètres de là au marché de Dole, dans le Jura, où il a discuté avec commerçants, clients et passants.