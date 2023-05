Au moins quatre voitures incendiées sur le parcours. Des abribus, des commerces, des banques, des assurances et des agences immobilières vandalisées et deux supérettes pillées. Au lendemain de la manifestation du 1er-Mai à Lyon, où de nombreuses dégradations ont été constatées, le maire de la ville a fermement condamné ces « violences intolérables ».

Grégory Doucet a demandé au gouvernement « d’abandonner cette réforme des retraites », qu’il qualifie d'« injuste » et de « méprisante ». Il a également réclamé à l’Etat la mise en place d’un fonds d’indemnisation pour les commerçants « victimes de ces violences ». « La solidarité nationale est essentielle dans une telle situation », plaide-t-il.





Les commerçants lyonnais ont subi les agissements de nombreux casseurs lors de la manifestation du 1er-Mai pic.twitter.com/79KAx1hV19 — BFM Lyon (@BFMLyon) May 2, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Quarante interpellations

L’élu doit prochainement rencontrer la préfète de région pour évoquer le « déroulement de cette journée ».

Lundi, « 2.000 individus à risque dont 1.000 black blocks » se sont postés en tête de cortège, selon la préfecture, qui a fait état de 40 interpellations, dont 33 autour de la place Bellecour.

Au total, les forces de l’ordre ont dénombré 15 blessés légers dans leurs rangs et un plus sérieusement à une main. Six personnes ont aussi été légèrement blessées lors de la manifestation, qui s’est dispersée peu après 17 heures.