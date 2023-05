1er-Mai, week-end de trois jours, résumé en cinq points. Vous voulez la suite ? Sept à lire dans notre récap' du week-end. Que du neuf, promis…

1. La France défilait ce lundi

Le gouvernement n’était pas à la fête pour celle du travail. Un peu partout dans le pays, des manifestants ont arpenté le pavé pour célébrer le 1er-Mai et redire haut et fort leur opposition aux réformes portées par Élisabeth Borne et Emmanuel Macron. Si ce dernier s’est fixé un horizon de cent jours pour impulser une nouvelle dynamique à sa politique, les manifestants que nous avons sondés de Toulouse à Lille semblent regarder plus loin. « Ce que les gens voient, ce n’est pas les cent jours mais les deux ans de retraite qu’ils perdent et les prix de l’alimentaire qui continuent d’augmenter. Nous, on n’a pas tourné la page », affirme ainsi Hervé Aussel, le secrétaire fédéral de la CFDT dans la Haute-Garonne. Retrouvez le reportage de nos cinq journalistes.





La vidéo du week-end : A Paris, drone ou pas drone, le cortège a connu son lot de débordements…









2. Le Soudan proche de la rupture

La situation empire de jour en jour au Soudan d’après les observateurs sur place. « Plus de 800.000 personnes » pourraient fuir les combats meurtriers, a alerté ce week-end le patron du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR). Alors que rien ne semble pouvoir arrêter les belligérants (l’armée régulière et des paramilitaires) malgré le cessez-le-feu proclamé, les civils se retrouvent confrontés à des pénuries d’eau, de nourriture et d’électricité. « L’échelle et la vitesse à laquelle se déroulent les événements au Soudan (sont) sans précédent », a estimé dimanche l’ONU.

3. Dominos bancaires aux Etats-Unis

« Le système bancaire américain est extraordinairement sain » a estimé lundi le patron de JPMorgan, Jamie Dimon. Une belle leçon d’optimisme alors que vient de s’effondrer une troisième banque en deux mois outre-Atlantique. Après SVB et Signature, c’est au tour de First Republic, minée par les retraits de ses clients, de faire l’objet d’un sauvetage. Saisie par les autorités américaines, la banque a été vendue à JPMorgan.

Les autorités, qui semblaient réticentes à venir à la rescousse d’une troisième banque en peu de temps, sont finalement montées au créneau, sollicitant les offres d’établissements financiers avant de saisir officiellement First Republic. Il s’agit de la deuxième plus grosse faillite bancaire de l’histoire des Etats-Unis après celle de Washington Mutual en 2008.

4. Tarif unique pour les transports allemands

Comme chaque mois, nous avons listé pour vous les tarifs qui changent au 1er mai. Mais la vraie nouveauté est à chercher au-delà du Rhin. L’Allemagne lançait en effet ce lundi son DeutschlandTicket, un ticket unique pour monter dans n’importe quel transport en commun local et régional… Son prix est le même pour tous : 49 euros. Un exemple à suivre en France ? Notre expert Environnement Fabrique Pouliquen s’était posé la question il y a quelques semaines.

5. Toulouse savoure sa coupe

Avant le muguet, on a eu droit aux violettes ce week-end. Samedi, la Ville rose a connu la tristesse d’une élimination en demi-finale de la Coupe d’Europe de rugby pour son Stade, et l’extase d’une victoire en finale de la coupe de France pour le Téf'. Les footballeurs du TFC ont en effet très facilement disposé des Canaris de Nantes (5 à 1) au terme d’un match plié dès la 31e minute. Le lendemain, le Capitole s’est paré de violet pour fêter le retour des héros. 18.000 personnes et au moins un journaliste de notre rédaction étaient sur place pour les accueillir. Les autres ne nous ont pas encore raconté leur week-end. Ce sera pour demain, d’ici là profitons bien, vous et nous, de notre soirée.