Sept personnes « issues de la mouvance d’ultradroite » ont été interpellées jeudi soir à Lyon, indique la préfecture du Rhône. Elles faisaient partie d’un groupe d’une trentaine d’invidus venus en découdre avec des militants de l’ultragauche ayant, eux, appelé à manifester contre l’annulation d’un concert, initialement prévu le soir même.

Le 12 avril, la Fondation Fourvière avait annoncé avoir convié, pour la première fois, six artistes [DJ et rappeurs] à se produire le 27 avril sur les toits de la basilique. Le concert devait être retransmis en direct sur écran géant quelques mètres plus bas, sur la place Saint-Jean. Sauf qu’une semaine plus tard, l’événement a été annulé à cause de « menaces de violences sérieuses ». Une décision dont s’est réjouie l’ultradroite, indiquant sur les réseaux sociaux ne « pas avoir eu le temps de faire une action », « les coups de pression (ayant) suffi ».

Rassemblement interdit

La préfecture avait, dans la journée de jeudi, interdit pour la soirée toute manifestation dans le Vieux-Lyon « en raison du risque d’affrontements entre plusieurs groupes violents ». Un nouveau lieu de rendez-vous avait été indiqué sur les réseaux sociaux, dans le centre de Lyon. Vers 20 heures, une rixe a éclaté et « des coups » ont été échangés. La police est intervenue pour disperser le rassemblement, faisant usage de gaz lacrymogène.

Environ 200 personnes se sont ensuite retrouvées vers 21 h 30 pour manifester devant l’hôtel de ville, dans le calme cette fois, précise la préfecture.