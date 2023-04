Le train des primeurs, qui relie la plateforme Saint-Charles de Perpignan au marché d’intérêt national de Rungis, ne circulait plus depuis le 7 mars « en raison des mouvements sociaux » avait indiqué Fret SNCF. Face à l’impossibilité de faire exécuter le contrat, Primever, qui loue à Fret SNCF des wagons jusqu’à fin 2024, avait demandé la suspension du service. L’entreprise s’était alors tournée vers les transports routiers.

La fédération CGT des Cheminots s’était insurgée contre les raisons évoquées par le groupe ferroviaire pour justifier la suspension du train. « La grève massive en cours, s’agissant de la réforme des retraites, ne saurait servir de prétexte à la suspension de cette circulation. Aussi, la Fédération CGT des Cheminots est déterminée à engager de nouvelles batailles pour la sauvegarde du Perpignan-Rungis ».

Un train érigé comme un symbole de la décarbonisation

La situation a semble-t-il trouvé une issue favorable. Le groupe SNCF a annoncé avoir « travaillé à des moyens exceptionnels pour garantir sa reprise dès le 2 mai ». Ce train de fret est souvent érigé comme un symbole de la décarbonisation et du report modal. Menacée de disparition, la ligne avait été fermée à l’été 2019 en raison de la vétusté du matériel roulant. Avant d’être rouverte en octobre 2021 après la remise en état de douze wagons, à raison de cinq liaisons hebdomadaires de novembre à juillet.

Elle doit être modernisée à compter de 2025 afin de devenir l’une des trois autoroutes ferroviaires, en embarquant notamment des camions sur les trains, avec les liaisons Bayonne-Cherbourg et Sète-Calais. L’ex-Premier ministre Jean Castex en avait fait l’annonce le 27 juillet 2020.

Saint-Charles est la première plateforme de commercialisation, de transports et logistique de fruits et légumes en Europe. Y transitent essentiellement les produits de la fertile plaine du Roussillon, mais aussi du Maroc et d’une partie de l’Espagne.