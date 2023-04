Willkommen in Deutschland, welcome to England, bienvenido a España… Chaque vacances, des milliers de Français s’envolent pour vivre une expérience forte à l’étranger. Des séjours linguistiques déclinés sous plusieurs formules : le séjour accompagné, avec cours le matin et hébergement collectif ou chez l’habitant, le séjour mêlant cours et activités sportives ou culturelles, la formule immersion chez un prof, ou l’accueil complet dans une famille… Ces expériences fortes sont marquantes. Et on a tous le souvenir d’un « corres » très sympa ou à contratrio ultra-pénible, une immersion épique dans une famille…

Racontez-nous votre séjour linguistique le plus marquant. Quel âge aviez-vous ? Où êtes-vous parti et avec quelle formule ? Que vous est-il arrivé de notable ? Quel est votre souvenir le plus drôle ? Avez-vous progressé en langue ? Cette expérience vous a-t-elle donné envie de repartir à l’étranger ? Avez-vous découvert des choses sur vous-même ? Avez-vous gardé des contacts avec les personnes que vous avez rencontrées là-bas ?