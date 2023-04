« Une honte pour ceux qui souhaitent vibrer d’une expérience et ceux qui n’ont pas les moyens de dégainer la somme à l’ouverture des billetteries. » Comme de nombreux Français, Laurent hallucine en voyant les prix de certains billets de concert. 331.50 € en fosse pour voir Usher à la Seine Musicale, 195.10 € en carré or pour Beyoncé au Stade de France, 194 € minimum en fosse pour Madonna à l’Accor Hotel Arena… Les récentes mises en vente pour les shows de cette année en sont le parfait exemple : les places de concert sont chères, voire très chères. De quoi y réfléchir à deux fois avant d’acheter son précieux sésame. « Malheureusement, on regarde les prix avant de se dire "allez on y va", et on choisit les artistes plus drastiquement », regrette François, 27 ans, fan de rock et de métal.

« Un concert à près de 200 € la place comme c’est le cas pour de nombreuses grandes salles, ça dissuade, confirme Nicolas. Pour peu que la soirée se passe en famille, on n’est pas loin des 1.000 €. Donc pour une famille de classe moyenne, ça ne passe pas, même en étant fan. » Le quadragénaire déplore la hausse des prix des places qui sévit depuis plusieurs années, pas aidée par l’inflation. « Avec mon argent de poche d’étudiant dans les années 90, j’ai pu me payer Dire Strait, ZZ Top, Simple Minds, et beaucoup d’autres sans que ça ne me ruine, malgré des moyens limités », se souvient-il.

Des concerts devenus trop chers

Face aux prix parfois exorbitants de certaines places, de nombreuses personnes renoncent à aller voir les artistes dont elles sont fans sur scène, comme Pierre-Jean, 28 ans. « Ayant fait beaucoup de concerts dans ma vie (plusieurs dizaines), je n’avais encore jamais eu à en sacrifier un pour une question de prix… jusqu’à ce qu’Ed Sheeran annonce son passage à l’Accor Arena le 2 avril dernier, avec des billets à 115 € quelle que soit la place. J’ai trouvé le prix abusé pour un Bercy, surtout quand avec un peu de recherches, je me suis rendu compte que c’était encore plus cher que la meilleure catégorie pour ses deux Stade de France de l’été 2022 ! »

Des billets chers… auxquels il faut souvent ajouter des frais supplémentaires lors du show. « Dans un budget de famille, deux places à 150 €, plus ce qu’il faut payer de parking, de sandwich et de boisson, ça finit par faire une soirée beaucoup trop chère », décrit Bénédicte, habituée des concerts depuis des années. Elle a récemment dû renoncer à voir certains artistes, comme Beth Hart et John Fogerty, faute de budget.

Quand certains renoncent à un concert par manque de moyens, d’autres le font par principe. « Quand je vais voir des concerts regroupant des dizaines de musiciens d’orchestre philharmonique ou des big band, je peux comprendre que le prix grimpe assez vite, car il faut bien payer tout le monde, indique Mikael. Mais quand le prix n’est justifié que par la notoriété de l’artiste, c’est tout simplement hors de question. Il est rare que je paie plus de 50 € pour un seul artiste ou groupe. »

Des prix qui ne découragent pas tout le monde

Autre point noir pour les fans : la présence de plus en plus importante et systématique de packages VIP ou platinium à la vente, dont les prix peuvent frôler le millier d’euros en fonction des artistes. Une situation qui « consterne » Ellexa, fan du groupe Muse. « En quelques années, on est passés de tickets à 50 € au triple en pelouse, avec une gamme de places VIP avec tous les privilèges qui vont avec, y compris l’accès aux premiers rangs. Il est loin le temps des premiers rangs de fans connectés au groupe… C’est devenu un luxe, et l’absence de commentaires du groupe - pourtant supposé engagé contre les puissants et les super riches - sur leurs prix délirants ne donne pas envie de faire des efforts », fustige la trentenaire.

Mais ces places finissent toujours par trouver preneur, au grand dam d’Elodie. « Des prix de billets toujours plus hauts et pourtant, impossible d’avoir des places tellement les files d’attente sont interminables », s’agace cette fan. Les concerts de Beyoncé en France ont en effet affiché complet en quinze minutes. Les billets pour trois des quatre dates de Madonna à Paris ont eux aussi été vendus en à peine quelques heures. « Je n’ai franchement pas l’impression que le prix freine les gens, bien au contraire, reprend Elodie. C’est juste une lutte pour avoir des places pour les grands artistes. Tant que les gens acceptent de payer autant, pourquoi les tourneurs se priveraient d’afficher des tarifs si hauts ? »









Astrid, mordue de concerts qui dit avoir vu « des milliers d’artistes » sur scène, fait partie de ces personnes prêtes à casser leur tirelire. « C’est tellement ma passion que le prix ne me fait généralement pas renoncer. Pour The Weeknd, qui passe à Bordeaux, j’ai mis le prix. Si je ne prends pas ma place, quelqu’un d’autre la prendra. Et voir le concert sur des stories, ça fait regretter de ne pas avoir pris son billet pour vivre le moment ! », explique la trentenaire.

Stratégies et bons plans sont de mise

Celles et ceux pour qui mettre une ou plusieurs centaines d’euros dans une place de concert reste inconcevable ou impossible adaptent donc leurs sorties à leur budget. « Je ne me dirige plus vers les grandes salles et je préfère les scènes plus intimistes pour apprécier au mieux les artistes sans y laisser un rein », explique François, 27 ans. Même stratégie pour Nicolas : « Il est souvent possible de voir d’excellents artistes, y compris de renommée internationale comme Marcus Miller, Meshuggah ou Véronique Sanson, pour des tarifs bien plus abordables dans des salles plus petites, détaille le quadragénaire. C’est peut-être aussi l’occasion de découvrir des artistes locaux ou moins connus. Bonus, ces concerts sont souvent dans des salles plus petites, où il est plus facile de rencontrer les artistes pour échanger un peu après les concerts. »

D’autres, comme Mélodie, préfèrent guetter les bons plans. « J’adore aller en concert et faire des photographies de mes artistes préférés, mais depuis un moment, j’attends les réductions de Ticketmaster et je regarde les offres sur mon CE », expose-t-elle. Mais pour certains, comme Patrick, le prix des billets est tout simplement « exorbitant ». « Assister au spectacle de mes artistes préférés est devenu depuis longtemps un signe extérieur de richesse que je n’ai plus », se désole le sexagénaire. Il vit donc les concerts autrement : « Je me contente des retransmissions décalées sur YouTube ou à la télé… »