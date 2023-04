Elles portent bonheur et annoncent le retour des beaux jours. Les petites clochettes blanches seront cette année encore très appréciées en ce 1er Mai. Mais qui a le droit d’en vendre sur la voie publique ? Que peut-on faire ou pas, en ce jour de fête du travail ?

Si, en principe, la vente à la sauvette est interdite, il existe une exception pour le muguet

à l'occasion du 1er Mai en raison « d’une longue tradition », explique la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur son site Internet. Mais attention : cette autorisation donnée aux particuliers est très encadrée et existe seulement pour le 1er Mai, et non pour les jours précédents. Seuls les fleuristes sont donc autorisés à vendre du muguet avant lundi.

Du muguet sauvage et sans emballage

De la même manière, seule la vente de brins de muguet sauvage, sans racines, est autorisée aux non-professionnels le jour J. Les petits bouquets (dont la cueillette en jardin ou en forêt doit d’ailleurs être « raisonnée », rappelle l’ONF) doivent être en théorie vendus sans emballage, et surtout ne pas être accompagnés d’autres fleurs. Car l’objectif derrière la réglementation est d’éviter de faire de l’ombre aux fleuristes de métier, dont la fédération appelle chaque année les maires et l’Etat à réguler ces ventes jugées « sauvages et illicites ».

Les particuliers qui souhaiteraient vendre du muguet doivent donc s’éloigner des boutiques : selon les communes, dont nombreuses prennent des arrêtés municipaux, ils doivent respecter une distance d’environ 50 mètres. Il ne faut pas non plus gêner la circulation des piétons.

Gare aux amendes

Plus étonnant, les « tables et tréteaux » pourtant nombreux sur les trottoirs le 1er mai sont, en théorie, proscrits. Dans certaines villes, il faut aussi se tenir à distance des marchés, être majeur, ou encore être domicilié dans la commune où l’on souhaite faire son petit commerce. Il est aussi parfois nécessaire de demander une autorisation en amont. En cas de non-respect des règles, la vente pourra être considérée comme étant réalisée « à la sauvette » et faire l’objet d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros.

D’après une étude Kantar, publiée en juillet 2021, 6 % des ventes de muguet étaient effectuées dans la rue. Les fleuristes concentraient 41 % des ventes, contre 23 % pour la grande distribution, 10 % pour les marchés, 9 % pour les jardineries spécialisées. Soixante millions de brins de muguet sont généralement vendus en France au 1er mai. Et près de 80 % de la production vient des horticulteurs de la région nantaise.