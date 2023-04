« Marine Le Pen arrivera au pouvoir si on ne sait pas répondre aux défis du pays et si on installe une habitude du mensonge ou de déni du réel », a déclaré Emmanuel Macron au Parisien. Une petite phrase que plusieurs internautes aiment à rappeler alors que selon un document du ministère de l’Education nationale consulté par France Info, une des promesses de campagne du président ne sera justement pas tenue. En course pour a réélection à la présidentielle, l’actuel chef de l’Etat avait assuré que les salaires des enseignants seront augmentés de 10 % dès septembre prochain.

Or, d’après France Info, leur rémunération n’augmentera en réalité de 5,5 % en moyenne par rapport à 2022. C’est moins que la hausse de l’inflation qui atteint 5,7 % au mois de mars. Dans le détail, « à partir de 15 ans de métier, ce sera 4 % d’augmentation. Pour les fins de carrière, ce sera 3 %, ou moins », précise le site d’information.

Après avoir longuement échangé avec enseignants, parents et élèves, lors de son déplacement dans l’Hérault jeudi 20 avril, le président a annoncé une « hausse inconditionnelle » de salaire de 100 à 230 euros nets mensuels pour les enseignants, « à tous les niveaux de carrière » et « dès la rentrée ». Un effort qualifié de « poudre de perlimpinpin » par les intéressés.