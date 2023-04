Un incendie a ravagé un bâtiment de la Maison de la solidarité, dans le quartier de Keryado, à Lorient (Morbihan). Survenu dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 avril, le feu a fait d’importants dégâts dans l’un des bâtiments annexes. Trois camions qui appartenaient aux Restos du cœur, à Solidarité Lorient et à l’épicerie sociale de la ville ont notamment été détruits par les flammes. Une partie des réserves alimentaires des Restos du cœur a également disparu dans l’incendie. Une plainte a été déposée et une enquête judiciaire a été ouverte pour tenter de déterminer les causes du sinistre.

L’activité a pu se poursuivre sur place mais les trois associations ont perdu gros, notamment sur le plan logistique. Les Restos du cœur ont lancé un appel aux dons pour « reconstituer un stock de marchandises », précise la ville de Lorient, qui s’est rendue sur les lieux du sinistre dès mardi. Les personnes susceptibles d’aider l’association peuvent contacter le 02 97 21 72 40 ou envoyer un mail à ad56.lorient@restosducoeur.org.