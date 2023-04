« Lutter contre toute forme de discriminations liées à la texture, la longueur, la couleur et la coupe du cheveu. » C’est le combat qu’a décidé de mener Olivier Serva. Le député du groupe Liot espère déposer cette année une proposition de loi visant à pénaliser les discriminations liées à la chevelure dans le monde du travail et le milieu scolaire.

Une étude menée par Dove et LinkedIn constate que les cheveux des femmes afro-descendantes sont « deux fois et demi plus susceptibles d’être perçus comme non professionnels. »

Avez-vous déjà vécu des discriminations liées à votre coupe de cheveux, ou à la couleur de ceux-ci ? Comment avez-vous vécu la situation ? Avez-vous déjà changé de coupe de cheveux avant un entretien d’embauche ? Vos cheveux sont-ils souvent l’objet de questions et de moqueries au travail ou à l’école ? Pensez-vous qu’il est utile de légiférer sur la question ?