C’est une idée qui vient de Reconquête. Eric Zemmour, chef du parti politique d’extrême droite, aimerait voir appliquer des « contacts tactiques » contre les rodéos urbains. Une proposition vite rejetée par le préfet de police de Paris qui juge cette méthode utilisée par certains policiers en Angleterre « totalement irresponsable ».

« On ne peut pas lutter contre les rodéos urbains (…) sans prise en charge, sans poursuite, ça n’existe pas », a déclaré Laurent Nuñez sur France Info. Néanmoins, il a rappelé que les contacts sont « complètement interdits » et les propos d’Eric Zemmour sont « totalement irresponsables ». « Certains disent que par principe une prise en charge est dangereuse, nous on se refuse à ça, mais il ne peut pas y avoir de prise de contact », a-t-il insisté.

Percuter volontairement un véhicule

Dimanche, l’ancien candidat à l’élection présidentielle s’était déclaré « favorable à ce que les Anglais font depuis quelques mois, ce qu’ils appellent le contact tactique » qui autorise sous condition les policiers à percuter le véhicule poursuivi pour lutter contre les rodéos urbains. « Je suis favorable à l’évolution de la loi et faire comme les Anglais », avait-il insisté, assurant « qu’en Angleterre ce genre d’activité a diminué drastiquement ».

Eric Zemmour réagissait à la mise en examen d’un policier soupçonné d’avoir percuté avec une voiture de service un scooter conduit par trois adolescents, blessés dans l’accident, le 13 avril à Paris, puis d’avoir modifié sa version des faits.