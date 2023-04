Un couple âgé de 26 ans a été mis en examen pour « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner » par le parquet de Brest. Le père et la mère sont soupçonnés de violences sur leur enfant d’un mois et demi, décédé le 10 avril dans des conditions qui restent à éclaircir. D’après Ouest-France, la thèse du « bébé secoué » semble privilégiée par les enquêteurs.

Les faits s’étaient déroulés dans une commune proche de Brest (Finistère), le 9 avril. Les services médicaux avaient évoqué des suspicions de violences commises à l’encontre de cet enfant né un mois et demi plus tôt. Le 10 avril, le bébé était décédé des suites de ses blessures. Les parents avaient été placés en garde à vue. Inconnus de la justice, ils ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire.