Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est le premier avion de personnes évacuées du conflit au Soudan à se poser à Paris. Quelque 245 ressortissants français et étrangers ont atterri mercredi matin à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle dans un avion affrété par les autorités françaises.

Leur avion, en provenance de Djibouti, s’est posé sur le tarmac vers 7h30 de Paris. Parmi les passagers, accueillis par la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna, figuraient 195 Français, mais aussi des Néerlandais, des Italiens, des Néo-Zélandais et des Soudanais, a-t-on appris auprès du Quai d’Orsay.

L’exécutif va continuer ce mercredi de tourner la page de l’adoption chaotique de la réforme des retraites. Les mesures des « cent jours d’apaisement » et « d’action » vont en effet être détaillées. Élisabeth Borne va dévoiler la feuille de route dont l’a chargée Emmanuel Macron et dont un premier bilan est prévu pour le 14 juillet.

C’est depuis le palais présidentiel que la Première ministre rendra public, après l’avoir exposé à la table du Conseil des ministres, le contenu du programme gouvernemental des semaines à venir, qui aura valeur de test pour un exécutif toujours privé de majorité absolue à l’Assemblée nationale.

L’Elysée a eu beau promettre des « annonces fortes », avec « une implication immédiate sur les trois années à venir » sur la vie des 12 millions de Français concernés par le handicap et 8 millions d’aidants, la Conférence Nationale du Handicap n’échappera pas au boycott ce mercredi.

Le Collectif Handicaps, qui réunit 52 associations, a en effet critiqué l’organisation de cette 6e CNH pour son « manque de concertation » et son « manque apparent d’ambition ». La conférence, prévue entre 14 heures et 17 heures, est tout de même maintenue. Elle comprendra des tables rondes et sera clôturée par une allocution d’Emmanuel Macron.