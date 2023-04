Il a fait une photo de lui à la sortie de l’opération mais n’a pas voulu nous la montrer. « J’avais de la vase partout ! » Lundi, le chef de la brigade nautique Mathieu Quiniou a dû intervenir au milieu du port de La Forêt-Fouesnant (Finistère) pour porter secours à un adolescent qui s’était envasé. Le touriste, âgé de 17 ans, s’était aventuré au milieu du port à marée basse pour aller pêcher et s’est retrouvé prisonnier de la vase. « Ses bottes étaient coincées. Il avait de la vase jusqu’à la taille et il ne parvenait pas à en sortir », raconte le gendarme.

Il était un peu plus de 15 heures quand les gendarmes Quiniou et Fraissinet ont attrapé leur plan dur pour s’aventurer dans le port. Accrochés par un bout de corde, les deux militaires se sont servis de leur planche de sauvetage pour avancer dans la vase et porter secours à l’adolescent, coincé à une cinquantaine de mètres du rivage. « On s’enfonçait jusqu’aux genoux, même avec la planche », raconte le chef de brigade. Sur la côte, la mère de l’adolescent regardait la scène sans pouvoir intervenir. « Il n’était pas paniqué mais il ne pouvait plus bouger. Avec ses bottes, la vase avait eu un effet ventouse. C’était un peu comme dans des sables mouvants. La vase, c’est traître », raconte le gendarme. Sans l’intervention des secours, la mer, qui remontait, aurait pu engloutir le garçon.









Pour sortir l’adolescent du piège, la brigade nautique lui a demandé de s’allonger au maximum afin « d’augmenter sa surface au sol ». En prenant appui sur leur planche, les gendarmes ont réussi à sortir le jeune homme de la vase pour le ramener sur la terre ferme, où les pompiers l’attendaient.

Alors que les accidents se multiplient sur les côtes bretonnes, la brigade nautique rappelle qu’il est primordial de se renseigner sur les marées et de ne pas s’aventurer n’importe où. « Les gens ne voient pas le danger mais tout peut aller très vite », prévient le chef Quiniou.