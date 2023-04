Certains doivent encore se requinquer pour être mis à l’adoption, et avoir l’espoir de trouver un nouveau foyer. A la SPA de Carquefou, près de Nantes, une quinzaine de chiens se remettent petit à petit du calvaire qu’ils ont enduré. En février et avril derniers, ces akitas et shibas ont été retirés d’un refuge de Loire-Atlantique pourtant spécialisé depuis près de 15 ans dans le sauvetage et l’adoption de ces chiens japonais, très à la mode ces derniers temps. « Beaucoup de gens faisaient confiance à cette association, ils sont tombés de plusieurs étages, se désole Ghislaine, la présidente du refuge indépendant de Carquefou. Les sauvetages chez des particuliers sont malheureusement assez fréquents pour nous, mais celui-ci, qui concerne une association, est assez exceptionnel. »

La SPA de Carquefou raconte être intervenue au mois de février avec la direction départementale de protection des populations (DDPP) après avoir reçu un signalement émanant d’une autre association de protection animale. « Sur place, c’était l’horreur, les chiens étaient dans un état vraiment catastrophique », décrit la présidente. Animaux malades, affamés, blessés, vivant dans des box étroits et couverts d’excréments… Neuf d’entre eux, « les plus mal en point », sont retirés par les bénévoles. Un autre passage, il y a quelques semaines, permettra d’en ramener cinq supplémentaires. Certains présentent des plaies et ne peuvent plus marcher.









L’activité de refuge a pris fin

L’association a depuis désactivé son site Internet et ses réseaux sociaux. « A la suite de la dégradation de la situation en matière de protection animale, la détentrice a accepté de céder ses chiens à la SPA (…) et de mettre fin à son activité de refuge », confirme à 20 Minutes la direction départementale de protection des populations de Loire-Atlantique.

La SPA de Carquefou rapporte avoir déposé plainte et espère que ce témoignage permettra « d’ouvrir les yeux » sur « la misère animale ». Elle a également lancé un appel aux dons pour le règlement des lourds frais médicaux nécessaires pour soigner les animaux rescapés. « Notre vétérinaire les suit, certains ont déjà repris 10 ou 15 kg mais ils restent encore assez craintifs, ajoute Ghislaine. L’un a pu partir samedi, on était tous très contents pour lui. »

En ce moment, près de 200 chiens et une centaine de chats attendent d’être adoptés à la SPA de Carquefou.