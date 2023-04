A Montpellier (Hérault), les étudiants de l’université Paul-Valéry peuvent, enfin, se mettre à plancher sereinement sur leurs partiels. Alors que la faculté de lettres est bloquée de façon illimitée depuis le 14 mars, en raison de la contestation contre la Réforme des retraites, les modalités du passage des examens du second semestre ont été actées, jeudi dernier, lors d’un Conseil des études et de la vie universitaire (Cevu) exceptionnel.

Il a ainsi été décidé que les partiels se feraient tous à distance, et qu’ils porteraient seulement sur les thèmes qui ont été travaillés en présentiel, avant que le campus ne soit bloqué par des manifestants. Par ailleurs, il est prévu que les correcteurs soient indulgents, dans leurs notations, a appris 20 Minutes auprès de la direction de la faculté.

Les Pavillons informatiques seront ouverts

Pour les étudiants qui n’ont pas d’ordinateurs, les Pavillons informatiques de l’université seront ouverts, à partir du 2 mai, pour leur permettre de passer leurs évaluations.

Les modalités d’examens du second semestre étaient au cœur d’un bras de fer, entre les syndicats et la direction de l’université. Les syndicats avaient fait voter le 11 avril, lors d’un premier Cevu, qu’un « 12 améliorable » soit attribué à tous les étudiants et que la moyenne du premier semestre soit reportée sur le second semestre. Ces mesures, jugées illégales par la direction de la faculté, ont finalement été retoquées, jeudi dernier.