On a connu des enquêtes de L214 beaucoup plus trash. Mais au-delà des seules conditions d’élevage, c’est un système que l’association de défense des animaux entend dénoncer. Ce mardi, L214 a annoncé avoir porté plainte contre la coopérative Yer Breizh, installée à Sizun, dans le Finistère. Cette société avait été créée en 2018 après les déboires du volailler Doux, accusé d’avoir alourdi ses poulets avec de l’eau. Les géants LDC, Eureden et France Poultry avaient investi pour intégrer son capital, tout comme la région Bretagne. Ce que l’ONG veut dénoncer, c’est avant tout les conditions dans lesquels les poulets sont élevés. Selon elle, la concentration est d’environ 26 animaux par mètre carré. Bien loin des critères de l’European Chicken Commitment (ECC) dont L214 fait la promotion et qui limite la densité d’animaux dans les élevages à 30 kg/m² au maximum. Aujourd’hui, ce chiffre est de plus de 35 kg/m².





Un élevage de volailles de Sizun, dans le Finistère, a été épinglé par l'association L214 qui dénonce la concentration d'animaux. - L214

L’association déplore également les conditions « insalubres » d'élevage. Elle assure avoir trouvé trace « de seaux et d’un congélateur remplis d’une centaine de cadavres d’animaux » dans cette exploitation du Finistère. Mais au-delà de cet établissement, c’est avant tout un système que L214 veut faire cesser. Pour nourrir ses volailles, cet éleveur achète des tourteaux de soja importés du Brésil. Une alimentation OGM qui participe activement au saccage de la forêt amazonienne. Et pour nourrir qui ? L’appétit des clients du Moyen-Orient où les poulets congelés sont envoyés par bateau et vendus sous la marque Doux. « 90 % de la production de l’abattoir France Poultry de Châteaulin est destinée aux pays de la péninsule arabique, et 78 % vers l’Arabie saoudite », assure l’association.





Là-bas, une publicité montre des poulets animés qui dansent et font du yoga, avec ce message : « dans les fermes Doux, nous offrons les meilleures conditions d’élevage ». « Sérieusement, comment est-ce qu’on peut faire pire ? », interroge Léo Le Ster, chargé de campagne agroalimentaire chez L214. L’association a annoncé avoir déposé plainte et souhaite alerter le président de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard, qui a investi dans la coopérative. Elle espère rencontrer la direction de LDC, connue pour ses marques comme Le Gaulois, Maître CoQ, poulets de Loué ou Marie, pour obtenir des engagements concrets.